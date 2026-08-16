Spectacle Olivia Moore Oui, je sais ! Caméo Comédie Club Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Olivia Moore Oui, je sais !

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

J’écris pour les gens qui ont déjà pleuré au rayon yaourt.

Parce qu’un jour, c’est là que tout déborde les injonctions, la charge mentale, les fantômes familiaux, les attentes absurdes. Oui, je sais est un spectacle pour celles et ceux qui jonglent entre lucidité et survie, qui rient pour ne pas hurler, qui aimeraient juste qu’on les prenne au sérieux sans qu’ils aient à organiser une réunion Zoom pour ça. C’est du stand-up, oui frontal, introspectif, absurde. Humain. Un humour pour les sensibles surmenés, les épuisés brillants, les cyniques au cœur tendre.Je parle de psy, d’amour, de parents, de cerveau, de yoga, d’injonctions… Et si ça vous parle, c’est que vous êtes déjà du bon côté de la vanne.Tout public

24 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com

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English :

I write for people who have already cried in the yogurt aisle.

Because one day, that’s where it all comes to a head: the demands, the mental load, the family ghosts, the absurd expectations. Yes, I Know is a show for those who juggle lucidity and survival, who laugh to keep from screaming, who would just like to be taken seriously without having to set up a Zoom meeting for it. It’s stand-up, yes: direct, introspective, absurd. Human. Humor for the sensitive and overworked, the brilliant and exhausted, the cynics with tender hearts.I talk about therapists, love, parents, the brain, yoga, and societal pressures… And if this resonates with you, it means you’re already on the right side of the joke.

L’événement Spectacle Olivia Moore Oui, je sais ! Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ