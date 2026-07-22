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Spectacle On divorce quand ? Caméo Comédie Club Metz

samedi 12 septembre 2026 · Caméo Comédie Club · Metz

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Caméo Comédie Club
Adresse
24 rue du Palais
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
19 Tarif de base plein tarif

Metz

Spectacle On divorce quand ?

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 21:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Julie & Faudel sont amis de longue date. Julie ayant un grand besoin d’argent, demande à Faudel de participer à un jeu de télé-réalité où ils devront se marier ensemble pour gagner le pactole.

Seul problème, ils sont gays tous les deux. Les ennuis commencent…Tout public
19  .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22  Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Julie and Faudel have been friends for a long time. Since Julie is in desperate need of money, she asks Faudel to participate in a reality TV show where they’ll have to get married to win the jackpot.

The only problem is, they’re both gay. Is this where the trouble begins?

L’événement Spectacle On divorce quand ? Metz a été mis à jour le 2026-07-17 par AGENCE INSPIRE METZ

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