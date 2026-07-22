Spectacle On divorce quand ? Caméo Comédie Club Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle On divorce quand ?

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 21:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Julie & Faudel sont amis de longue date. Julie ayant un grand besoin d’argent, demande à Faudel de participer à un jeu de télé-réalité où ils devront se marier ensemble pour gagner le pactole.

Seul problème, ils sont gays tous les deux. Les ennuis commencent…Tout public

19 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Julie and Faudel have been friends for a long time. Since Julie is in desperate need of money, she asks Faudel to participate in a reality TV show where they’ll have to get married to win the jackpot.

The only problem is, they’re both gay. Is this where the trouble begins?

L’événement Spectacle On divorce quand ? Metz a été mis à jour le 2026-07-17 par AGENCE INSPIRE METZ