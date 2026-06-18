Spectacle on ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie rue François Blaudez Épinal lundi 16 novembre 2026.

Épinal

Spectacle on ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie

rue François Blaudez Théâtre municipal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-11-16 20:30:00

fin : 2026-11-16

Date(s) :

2026-11-16 2026-11-17

Et si Freud avait été le psy d’Hitler ? Le mal absolu aurait-il pu être évité ? Dans ce seul-en-scène entre stand-up, conférence et confidence, Éric Feldman explore avec humour et gravité l’héritage laissé par la Shoah à sa propre famille. Porté par une écriture sensible et lumineuse, le récit mêle souvenirs, réflexions, figures de la culture yiddish et humour juif. Une autofiction bouleversante qui dépasse l’intime pour interroger notre rapport à la mémoire, à la transmission et à la fragilité de la vie.Tout public

16 .

rue François Blaudez Théâtre municipal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

What if Freud had been Hitler’s psychiatrist? Could absolute evil have been avoided? In this one-man show—a blend of stand-up comedy, lecture, and personal confessions—Éric Feldman explores, with humor and gravity, the legacy the Holocaust left on his own family. Carried by sensitive and luminous writing, the narrative blends memories, reflections, figures from Yiddish culture, and Jewish humor. A deeply moving work of autofiction that transcends the personal to examine our relationship to memory, the passing down of history, and the fragility of life.

L’événement Spectacle on ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION