Spectacle One night of Queen Espace Bocapole Bressuire

Bressuire

Spectacle One night of Queen

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Aujourd’hui, One night of Queen est devenu un véritable phénomène scénique international, reconnu par le public, la presse, comme par les professionnels du spectacle.

Un rendez-vous majeur pour tous ceux qui veulent revivre, aujourd’hui, l’intensité d’un groupe entré dans la légende.

Une soirée d’émotion, de rock et de légende. Un moment Queen, intense et inoubliable.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle One night of Queen

L’événement Spectacle One night of Queen Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais