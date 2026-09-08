Spectacle Panzetti / Ticconi (Italie Allemagne) AeReA Ballet Preljocaj Aix-en-Provence
samedi 3 octobre 2026 · Ballet Preljocaj · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Panzetti / Ticconi (Italie Allemagne) AeReA
Samedi 3 octobre 2026 de 17h à 17h30. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 17:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Le duo italien orchestre un cérémonial chorégraphique et hypnotique où l‘étendard devient outil de pouvoir et de disparition.
Les corps semblent démultipliés ou avalés par le tissu, oscillant entre force et extinction. Beau et solennel, leur jeu d’ombres et de mouvements est également un pied de nez aux célébrations officielles et aux démonstrations de pouvoir.
Prix Hermès pour la danse à la Triennale de Milan
Dans le cadre de la Biennale d’Aix-en-Provence. Regards vers l’Italie , une journée pour découvrir l’effervescence artistique de la danse en Italie. Avec le soutien de l’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia. .
Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org
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English :
The Italian duo stages a hypnotic, choreographed ceremony in which the banner becomes a tool of power and disappearance.
L’événement Spectacle Panzetti / Ticconi (Italie Allemagne) AeReA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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