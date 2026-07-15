Spectacle Pas vu, pas pris Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Épinal

Spectacle Pas vu, pas pris

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-05-11 20:30:00

fin : 2027-05-12

Date(s) :

2027-05-11

Après le spectaculaire vol des bijoux du Louvre, Thierry Collet, magicien et artiste associé à Scènes Vosges, explore les mécanismes de l’illusion. Entre magie nouvelle, dextérité et récits de cambriolages, Pas vu, pas pris révèle tout ce qui échappe à notre regard.

Pourquoi ne voyons-nous pas ce qui se déroule pourtant sous nos yeux ? Du célèbre tableau L’Escamoteur au jeu des gobelets, Thierry Collet dévoile les ressorts du détournement de l’attention et de la manipulation de nos perceptions. Effets magiques, expériences scientifiques et récits se répondent dans une création théâtrale qui aiguise notre esprit critique tout en préservant le plaisir de l’émerveillement.

Pour prolonger l’expérience, Scènes Vosges propose une répétition générale publique gratuite, une rencontre apéritive consacrée à l’illusionnisme à travers les âges et un atelier magie et manipulation autour du bonneteau et des gobelets. Contactez l’équipe de Scènes Vosges pour obtenir plus d’informations et vous inscrire à ces rendez-vous.Tout public

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Following the spectacular theft of jewelry from the Louvre, Thierry Collet, a magician and artist affiliated with Scènes Vosges, explores the mechanics of illusion. Combining modern magic, sleight of hand, and stories of burglaries, *Pas vu, pas pris* reveals everything that escapes our notice.

Why don’t we see what’s happening right before our eyes? From the famous painting *L’Escamoteur* to the cup-and-ball trick, Thierry Collet unveils the mechanisms behind diverting our attention and manipulating our perceptions. Magic tricks, scientific experiments, and storytelling come together in a theatrical production that sharpens our critical thinking while preserving the joy of wonder.

To extend the experience, Scènes Vosges is offering a free public dress rehearsal, a cocktail reception dedicated toto the art of illusionism through the ages, and a magic and sleight-of-hand workshop focusing on the three-cup trick and cups. Contact the Scènes Vosges team for more information and to register for these events.

L’événement Spectacle Pas vu, pas pris Épinal a été mis à jour le 2026-07-11 par OT EPINAL ET SA REGION