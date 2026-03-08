Spectacle Paye ton sketch Salle Le microphone Tarnos

Spectacle Paye ton sketch

Salle Le microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Envie de passer une belle soirée pleine d’humour et de légèreté ? C’est chez nous que ça se passe !

Nous accueillons le comedy club pays basque, sud landes PAYE TON SKETCH ! de la troupe Les acides animés.

C’est à 21h00, en non stop pour 1h15 de rire et d’échange.

On en a besoin en cette fin d’hiver ??

Où Dans la nouvelle salle LE MICROPHONE (collé au restaurant LA MUTINERIE)

Le restaurant bar LA MUTINERIE vous attend dès 19h30 (possibilité de réserver votre table par téléphone) et après le show, nos planches seront disponible au bar.

BILLETTERIE

// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE

// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces uniquement) .

Salle Le microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Paye ton sketch

L’événement Spectacle Paye ton sketch Tarnos a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Seignanx