Spectacle Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques Millau
jeudi 8 octobre 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Spectacle Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-08
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
par la Cie Enfant du siècle
En veste queue-de-pie et souliers vernis, Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques commence son autorécit plein d’autodérision. Il raconte son enfance dans une famille québécoise, une enfance nourrie de visites de cathédrales plus que de jouets en plastique, puis sa maladresse d’adulte HPI. Avec Enfant du Siècle, son deuxième one-man-show à l’écriture étincelante, il vous emmène dans son univers irrésistible où Garou croise Victor Hugo, où Sartre s’en prend plein la tête et où l’humour est roi. D’ailleurs, Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques aurait aimé que sa naissance soit annoncée par décret royal, mais ceci est une autre histoire.
Humoriste et acteur québécois, Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques tient aujourd’hui une chronique sur RTL. Entre temps, il a conquis le public français en se produisant plus de quatre mois dans des salles parisiennes.
Écriture, interprétation Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Mise en scène Adib Alkhalidey Adaptation Étienne De Balasy Création lumière Stéphane Caissy
Le spectacle mêle sérieux littéraire et galéjade populaire. Ce ressort comique, entrechoquement d’univers parallèle, est d’une efficacité déconcertante . Le Spot du rire.fr
Durée 1 h 20
Tout public à partir de 12 ans
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon
Autuur du spectacle
Coup de pouce à un·e jeune artiste de stand-up en première partie.
19h Petite restauration par Le Pic Vert. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by the Enfant du si%E8cle theater company
L’événement Spectacle Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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