Spectacle Pièce de poche Place Dom Calmet Senones
Spectacle Pièce de poche Place Dom Calmet Senones samedi 4 juillet 2026.
Senones
Spectacle Pièce de poche
Place Dom Calmet Cours intérieur de l’abbaye Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.
Gratuit dès 4 ans.Tout public
0 .
Place Dom Calmet Cours intérieur de l’abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—an opportunity to examine the shifts in our role within a romantic relationship.
Free for children ages 4 and up.
L’événement Spectacle Pièce de poche Senones a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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