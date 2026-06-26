UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Pièce de poche Place Dom Calmet Senones

Spectacle Pièce de poche Place Dom Calmet Senones

Spectacle Pièce de poche Place Dom Calmet Senones samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Place Dom Calmet
Adresse
Cours intérieur de l'abbaye
Ville
88210 Senones
Département
Vosges
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
0 Gratuit

Senones

Spectacle Pièce de poche

Place Dom Calmet Cours intérieur de l’abbaye Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.
Gratuit dès 4 ans.Tout public
0  .

Place Dom Calmet Cours intérieur de l’abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—an opportunity to examine the shifts in our role within a romantic relationship.
Free for children ages 4 and up.

L’événement Spectacle Pièce de poche Senones a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES

À voir aussi à Senones (Vosges)