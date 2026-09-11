Informations pratiques

Spectacle : « Pignon sur Rue » par la compagnie Les Égalithes 19 et 20 septembre Le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans le musée ou sur l’esplanade, vous êtes invité à suivre une déambulation musicale en tandem.

« Welcome on board, c’est votre commandant de bord qui vous parle. Le voyage au départ de New York est annoncé sans perturbations. Départ immédiat pour « Une virée à deux » en Italie, un « Voyage, voyage » en Jamaïque, et un tour de France à « Bicyclette ». La compagnie de voyage low cost « Pignon sur Rue » propose aux passants de partir en voyage le temps d’une chanson. Après 2 ou 3 escales, le commandant Debord et l’hôtesse Pénépole Solex reprennent leur envol et vont proposer leurs voyages à d’autres passagers.

Distribution : Pauline GASNIER (comédienne chanteuse) Yann LEFER (comédien musicien)

Durée : 2h (3 passages de 40 min)

Le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 30 99 http://www.alienor.org/ Sur le site de l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault depuis 1969, le musée occupe une partie de l’atelier de montage et de finition construit entre 1886 et 1887 sur un projet de Duglin, capitaine d’artillerie. L’édifice (inscrit au titre des Monuments historiques), très fonctionnel sur le plan industriel, est fait de grands espaces. Il est largement éclairé par de grandes baies et par une série de toitures en sheds et ouvre sur l’extérieur par une façade monumentale. Par son implantation et sa qualité architecturale, le musée constitue l’élément fort de l’ensemble du site. Musée de la technique et de l’automobile, puis musée auto-moto vélo, il a pris un nouveau nom après plusieurs mois de travaux.

Le Grand Atelier se déploie sur plus de 3 000m2 et propose trois espaces d’exposition :

– Auto moto vélo : plus de deux cent véhicules et objets pour plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation marquée par la « révolution des transports terrestres ».

– La manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire industrielle et sociale.

– Le cabaret du chat noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis. Parc de stationnement (pour voitures et autocars). Bus (arrêt sur le site). Gare desservie (15 minutes à pied).

Dans le musée ou sur l’esplanade, vous êtes invité à suivre une déambulation musicale en tandem.

©Pignon sur Rue