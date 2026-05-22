Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Tintoret, Résolument Moderne

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :

2026-09-17

L’exposition propose à la fois une rétrospective de l’œuvre d’un des plus grands peintres de la Renaissance vénitienne et une exploration de son impact sur la peinture française du XIXe siècle, jusqu’à la lecture profonde qu’en fera Jean-Paul Sartre. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Tintoret, Résolument Moderne

L’événement Tintoret, Résolument Moderne Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne