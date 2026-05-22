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Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault

Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault

Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Châtellerault

Tintoret, Résolument Moderne

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :
2026-09-17

L’exposition propose à la fois une rétrospective de l’œuvre d’un des plus grands peintres de la Renaissance vénitienne et une exploration de son impact sur la peinture française du XIXe siècle, jusqu’à la lecture profonde qu’en fera Jean-Paul Sartre.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Tintoret, Résolument Moderne

L’événement Tintoret, Résolument Moderne Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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