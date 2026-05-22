Spectacle Porcelaine Médiathèque du Phénix Metz

Metz

Spectacle Porcelaine

Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:30:00

fin : 2026-06-20 16:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Un spectacle avec Claire Caillebotte, illustratrice, autrice, harpiste et conteuse.

Irina est maladroite et cela lui gâche la vie. Elle accumule dans une grande malle des fragments d’objets qu’elle a cassés et qui pourraient bien, finalement, changer son destin.

Le spectacle (pour les enfants de 4 à 11 ans) sera suivi de l’atelier oiseau aux motifs traditionnels de la porcelaine, animé par l’artiste, pour les enfants de 4 à 6 ans .Enfants

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Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

A show with Claire Caillebotte, illustrator, author, harpist and storyteller.

Irina is clumsy, and it’s ruining her life. In a large trunk, she accumulates fragments of objects that she has broken and that could, in the end, change her destiny.

The show (for children aged 4 to 11) will be followed by a bird workshop using traditional porcelain motifs, led by the artist for children aged 4 to 6.

L’événement Spectacle Porcelaine Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ