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Spectacle « Portraits croisés », par la Cie Les Petites Mains, Médiathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Faches-Thumesnil

Spectacle « Portraits croisés », par la Cie Les Petites Mains, Médiathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
199 rue Carnot 59155 Faches-Thumesnil
Ville
59155 Faches-Thumesnil
Département
Nord
Tarif
Gratuit sur inscription

Spectacle « Portraits croisés », par la Cie Les Petites Mains Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque Marguerite Yourcenar Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

« Multitude », l’album de Stromae sortie en 2022, est un condensé d’histoires intimes sur la parentalité, la dépression, les relations amoureuses, les rêves, les désillusions, la violence, etc. Tous ces thèmes constituent des mini-récits touchants que la compagnie les Petites Mains a voulu jouer.
Ici, la langue des signes prend toute sa dimension théâtrale : elle joue, elle interprète, à la manière de la comédie musicale. Entendant·es et sourd·es, nous sommes à égalité, renversé·es par la force des textes ainsi révélée.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot 59155 Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France 03.20.96.12.44 https://bibli.ville-fachesthumesnil.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 96 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]
Duo de théâtre musical bilingue Fr/LSF

© Morgane Guilbaud

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