Informations pratiques

Colmar

Spectacle Pour combien tu m’aimes ?

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 22:30:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Lisa Barland, executive woman de 47 ans, et célibataire endurcie, a recours, quand il est nécessaire d’être en couple pour certains dîners d’affaires, aux services d’Escort.

Lisa Barland, executive woman de 47 ans, et célibataire endurcie, a recours, quand il est nécessaire d’être en couple pour certains dîners d’affaires, aux services d’Escort. Un soir, à vingt minutes d’une soirée capitale pour son entreprise, son cavalier habituel la plante. Seule solution engager en remplacement, l’ouvrier qui fait des travaux dans son appartement. Passés le choc des cultures, et celui des caractères, la situation se complique drôlement quand les sentiments amoureux s’invitent aussi à dîner. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

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English :

Lisa Barland, a 47-year-old executive and confirmed single, uses escort services when she needs to be accompanied by a partner for certain business dinners.

L’événement Spectacle Pour combien tu m’aimes ? Colmar a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de Colmar