Informations pratiques

Sarrebourg

Spectacle pour enfants Blanc Pomme Neige sans paroles

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-27 15:00:00

fin : 2026-10-27 15:40:00

Date(s) :

2026-10-27

Ou comment préparer un jus de pomme chaud. Un cours de cuisine déjanté et parfumé aux épices où les pommes occupent le devant de la scène pour faire leur numéro. Clown, magie et fantaisie sont au rendez-vous. Spectacle tout public. La salle n’est pas accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Enfants

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

Or how to make hot apple juice. A fun and aromatic cooking class where apples take center stage to steal the show. Clowns, magic, and whimsy are all part of the fun. A show for all ages. The venue is not accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.

L’événement Spectacle pour enfants Blanc Pomme Neige sans paroles Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD