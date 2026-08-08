Spectacle pour enfants Blanc Pomme Neige sans paroles Sarrebourg
mardi 27 octobre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Spectacle pour enfants Blanc Pomme Neige sans paroles
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27 15:40:00
Date(s) :
2026-10-27
Ou comment préparer un jus de pomme chaud. Un cours de cuisine déjanté et parfumé aux épices où les pommes occupent le devant de la scène pour faire leur numéro. Clown, magie et fantaisie sont au rendez-vous. Spectacle tout public. La salle n’est pas accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Enfants
4 .
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Or how to make hot apple juice. A fun and aromatic cooking class where apples take center stage to steal the show. Clowns, magic, and whimsy are all part of the fun. A show for all ages. The venue is not accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.
L’événement Spectacle pour enfants Blanc Pomme Neige sans paroles Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
À voir aussi à Sarrebourg (Moselle)
- Atelier du Musée pour les enfants Rue de la Paix Sarrebourg 16 septembre 2026
- L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg 16 septembre 2026
- Marche 55km by Val contre le cancer du sein Sarrebourg 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg 19 septembre 2026
- Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg 19 septembre 2026