Spectacle poussières d’étoiles à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou
lundi 19 octobre 2026 · Médiathèque · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Spectacle poussières d’étoiles à Baugé
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-19 11:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Spectacle poussières d’étoiles à Baugé
Cie Mamouille création
Un voyage sonore et poétique. Poussières d’étoiles, c’est un souvenir commun, sous forme de cocon sonore et poétique, qui met des paillettes et aussi des étoiles dans les yeux, qui fait rêver, voyager, sourire et même parfois rire.
Dès 6 mois. Sur réservation. .
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr
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English :
Stardust Show in Baugé
L’événement Spectacle poussières d’étoiles à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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