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Spectacle poussières d’étoiles à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

lundi 19 octobre 2026 · Médiathèque · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
Baugé
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Baugé-en-Anjou

Spectacle poussières d’étoiles à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-19 11:00:00

Date(s) :
2026-10-19

Spectacle poussières d’étoiles à Baugé
Cie Mamouille création
Un voyage sonore et poétique. Poussières d’étoiles, c’est un souvenir commun, sous forme de cocon sonore et poétique, qui met des paillettes et aussi des étoiles dans les yeux, qui fait rêver, voyager, sourire et même parfois rire.
Dès 6 mois. Sur réservation.   .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18  mediatheque@baugeenanjou.fr

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English :

Stardust Show in Baugé

L’événement Spectacle poussières d’étoiles à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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