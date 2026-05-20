Spectacle poussières d’étoiles à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Spectacle poussières d’étoiles à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 10:00:00

fin : 2026-10-19 11:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Spectacle poussières d’étoiles à Baugé

Cie Mamouille création

Un voyage sonore et poétique. Poussières d’étoiles, c’est un souvenir commun, sous forme de cocon sonore et poétique, qui met des paillettes et aussi des étoiles dans les yeux, qui fait rêver, voyager, sourire et même parfois rire.

Dès 6 mois. Sur réservation. .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stardust Show in Baugé

L’événement Spectacle poussières d’étoiles à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert