Spectacle Prélude tHE bAD Rodez
jeudi 10 décembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Prélude tHE bAD
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Danse spectacle Prélude tHE bAD , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 10 décembre 2026 à 20:30
Par Epsedanse
La cellule excellence de l’école Epsedance (Montpellier) dirigée par Anne Marie Porras vous propose de (re)découvrir 2 pièces emblématiques de grands chorégraphes (Prélude de Kader Attou et The Bad d’Hofesh Shechter) avec 13 danseur·seuses au plateau.
Prélude, pensée comme une pièce tout terrain, fait dialoguer énergie, virtuosité et émotion, entraînant le public dans une montée en tension jusqu’à la libération finale. Une expérience collective et vibrante, où la danse hip-hop s’aventure aux frontières de l’écriture chorégraphique contemporaine.
Chevauchée échevelée, tHE bAD mêle énergie brute, tension et liberté, reflets du monde de la nuit sur une partition percussive et urbaine.
Durée 1 h
Distribution
Prélude Kader Attou
Chorégraphie Kader Attou
Musique Romain Dubois
Lumière Cécile Giovansili-Vissière
tHE bAD Hofesh Shechter
Chorégraphie Hofesh Shechter
Transmission Chien Ming Chang
Musique Hofesh Shechter .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Dance: Pr%E9lude tHE bAD performance at the MJC in Rodez—Th%E9%E2tre des 2 Points, Tuesday, December 10, 2026, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle Prélude tHE bAD Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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