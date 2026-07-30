Informations pratiques

Rodez

Spectacle Prélude tHE bAD

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Danse spectacle Prélude tHE bAD , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 10 décembre 2026 à 20:30

Par Epsedanse

La cellule excellence de l’école Epsedance (Montpellier) dirigée par Anne Marie Porras vous propose de (re)découvrir 2 pièces emblématiques de grands chorégraphes (Prélude de Kader Attou et The Bad d’Hofesh Shechter) avec 13 danseur·seuses au plateau.

Prélude, pensée comme une pièce tout terrain, fait dialoguer énergie, virtuosité et émotion, entraînant le public dans une montée en tension jusqu’à la libération finale. Une expérience collective et vibrante, où la danse hip-hop s’aventure aux frontières de l’écriture chorégraphique contemporaine.

Chevauchée échevelée, tHE bAD mêle énergie brute, tension et liberté, reflets du monde de la nuit sur une partition percussive et urbaine.

Durée 1 h

Distribution

Prélude Kader Attou

Chorégraphie Kader Attou

Musique Romain Dubois

Lumière Cécile Giovansili-Vissière

tHE bAD Hofesh Shechter

Chorégraphie Hofesh Shechter

Transmission Chien Ming Chang

Musique Hofesh Shechter .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Dance: Pr%E9lude tHE bAD performance at the MJC in Rodez—Th%E9%E2tre des 2 Points, Tuesday, December 10, 2026, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Prélude tHE bAD Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)