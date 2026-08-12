Spectacle Princesse Miam Miam La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Princesse Miam Miam

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:05:00

Date(s) :

2026-09-19

C’est l’anniversaire du Roi Glouton et pour l’occasion, sa fille, la Princesse Miam Miam décide de lui préparer le plus beau des gâteaux. Mais elle va devoir le faire en secret et se débrouiller seule car d’après ses parents, le roi et la reine Une princesse, ça ne cuisine pas !

Motivée à l’idée de leur prouver qu’elle est une excellente pâtissière, Miam Miam va parcourir tout le royaume à la recherche des ingrédients nécessaires pour réaliser son fameux gâteau multicolore.

Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants (âgés de 1 à 5 ans).Enfants

9 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

It’s King Glouton’s birthday, and to celebrate, his daughter, Princess Miam Miam, decides to bake him the most beautiful cake. But she’ll have to do it in secret and figure it out on her own because, according to her parents, the king and queen: “A princess doesn’t cook!”

Motivated by the idea of proving to them that she’s an excellent baker, Miam Miam will travel throughout the kingdom in search of the ingredients she needs to make her famous multicolored cake.

A modern fairy tale based on imagination and the participation of children (ages 1 to 5).

L’événement Spectacle Princesse Miam Miam Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ