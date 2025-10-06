Spectacle Putain de Renaud !

Vendredi 2027-03-18 20:30:00

Oh my Prod ! présente Putain de Renaud ! Pas un hommage, une révérence !

Putain de Renaud , interprété par Fred Pocquet , un mec qui chante Renaud avec les tripes, la tendresse, le respect pour Renaud et sa carrière.

Putain de Renaud n'est pas un hommage classique, c'est une révérence !

Un spectacle vivant, sincère, populaire, à hauteur d’homme. Une révérence pudique à l’un des plus grands raconteurs d’humanité de la chanson française. Mais ici, on ne raconte pas Renaud comme tout le monde. On le remonte à contre-courant.

De ses derniers murmures aux premiers cris, on traverse sa vie à rebours — de la fatigue tendre des dernières chansons à la rage poétique de ses débuts.

Putain de Renaud, c’est un voyage entre mélancolie, colère, révolte, tendresse, poésie, bistrot et rue pavée. C’est l’histoire d’un artiste… et peut-être un peu la nôtre. 25 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

English :

Oh my Prod! presents Putain de Renaud! Not a tribute, a reverence!

Putain de Renaud , performed by Fred Pocquet, a guy who sings Renaud with guts, tenderness and respect for Renaud and his career.

L’événement Spectacle Putain de Renaud ! Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY