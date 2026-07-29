Spectacle Qu’aurions-nous fait à sa place ? à Baugé Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou
vendredi 13 novembre 2026 · Centre Culturel René d'Anjou · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Spectacle Qu’aurions-nous fait à sa place ? à Baugé
Centre Culturel René d’Anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Spectacle Qu’aurions-nous fait à sa place ? à Baugé
Par la Cie L’intemporelle
Noëlla Rouget est une résistante méconnue, et pourtant unique en son genre. Elle a tout juste 20 ans lorsqu’elle voit Angers sombrer dans la guerre et se soumettre à l’occupation allemande. Durant plus d’un an, elle subit l’enfer concentrationnaire, se lie à Geneviève de Gaulle, la nièce du Général, prisonnière à ses côtés, et continue de se battre. Pourtant, malgré tout ce qu’elle a subi, Noëlla se refuse à ressembler aux criminels qui l’ont broyée. Une sagesse dont notre propre espace-temps a grandement besoin… Mais nous, qu’aurions-nous fait à sa place ?
à partir de 12 ans .
Centre Culturel René d’Anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr
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English :
Play: What Would We Have Done in His Place? by Baugé
L’événement Spectacle Qu’aurions-nous fait à sa place ? à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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