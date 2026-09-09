Informations pratiques

Spectacle « Que peut un corps » de Grand Magasin Samedi 19 septembre, 16h00 Le silo U1 Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans un lieu qui n’est pas vraiment une salle de spectacle, un duo nous embarque dans une enquête où les phénomènes sont parfois explicables mais pas toujours expliqués.

Pascale Murtin et François Hiffler, alias Grand Magasin, signent depuis les années 80 des spectacles décalés, à mi-chemin du théâtre, de la poésie sonore et de la performance. En 2007, Grand Magasin faisait l’ouverture du tout premier festival C’est comme ça ! avec le spectacle Ma vie. Vingt ans plus tard, il et elle reviennent avec leur nouvelle création. Sous nos yeux, les deux membres fondateur·rices de la Cellule d’observation des phénomènes explicables racontent l’histoire d’un dancing hanté. En 1948, la Society for Psychichal Research de Londres examine le cas d’une salle de bal de la banlieue de Manchester dont le plancher continue de craquer après le départ des danseur·euses…

Le silo U1 53 rue Paul Doucet – 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://echangeur.org/agenda/que-peut-un-corps?show_session=1121 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 23 82 87 22 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@echangeur.org »}] Le Silo U1 est un pôle d’exposition temporaire installé dans des anciens locaux de l’Usine Lu à Château-Thierry. Cet espace de fabrication de gâteaux, fermé depuis 20 ans, conserve l’esprit industriel qui l’a habité plusieurs dizaines d’années. Avec son architecture brute, le Silo U1 offre aujourd’hui un écrin privilégié pour les œuvres contemporaines.

Dans un lieu qui n’est pas vraiment une salle de spectacle, un duo nous embarque dans une enquête où les phénomènes sont parfois explicables mais pas toujours expliqués.

©GrandMagasin