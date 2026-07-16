Spectacle : rencontre et répétition ouverte : Macbeth, Verdi, Théâtre des Arts, Rouen

Informations pratiques

Spectacle : rencontre et répétition ouverte : Macbeth, Verdi Samedi 19 septembre, 17h30 Théâtre des Arts Seine-Maritime

Durée 2h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Nous ouvrons les portes de notre théâtre pour une répétition de Macbeth, et vous êtes cordialement invités à y assister ! C’est une occasion unique de plonger au cœur du processus de création d’une œuvre emblématique de l’opéra.

Découvrez les coulisses de cette production captivante, où les artistes et les équipes techniques travaillent ensemble. Vous aurez la chance d’observer les répétitions, d’apprécier les nuances de la mise en scène.

Théâtre des Arts Place des Arts, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.operaorchestrenormandierouen.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://operaorchestrenormandierouen.fr »}]

Nous ouvrons les portes de notre théâtre pour une répétition de Macbeth, et vous êtes cordialement invités à y assister ! C’est une occasion unique de plonger au cœur du processus de création d’une …

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