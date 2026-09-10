Spectacle, représentation Albums du Livre sur la Place Médiathèque Manufacture Nancy
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Albums du Livre sur la Place
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Prolongez la magie du Livre sur la Place lectures et animations autour des auteurs jeunesse présents sur le salon.
Pour les 4>6ans
Sur inscription.Enfants
0 .
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63 mediatheque@nancy.fr
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English :
Extend the magic of Livre sur la Place : readings and activities featuring the children’s authors attending the fair.
For ages 4–6
Registration required.
L’événement Spectacle, représentation Albums du Livre sur la Place Nancy a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION NANCY
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