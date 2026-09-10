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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Albums du Livre sur la Place Médiathèque Manufacture Nancy

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Manufacture
Adresse
10 rue Baron Louis
Ville
54042NancyCedex Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Spectacle, représentation Albums du Livre sur la Place

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Prolongez la magie du Livre sur la Place lectures et animations autour des auteurs jeunesse présents sur le salon.

Pour les 4>6ans
Sur inscription.Enfants
0  .

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63  mediatheque@nancy.fr

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English :

Extend the magic of Livre sur la Place : readings and activities featuring the children’s authors attending the fair.

For ages 4–6
Registration required.

L’événement Spectacle, représentation Albums du Livre sur la Place Nancy a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION NANCY

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