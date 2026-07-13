Spectacle, représentation Colo Circus Tour Nancy
lundi 13 juillet 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Colo Circus Tour
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
680
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Jeudi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19
Colo création cirque et tournée d’été.
Pour les enfants entre 11 et 17 ans. Pas de niveau requis en cirque mais l’envie de créer et de participer à un spectacle !
Création de spectacle, grands jeux, visite de lieux et rencontres avec des artistes.Enfants
680 .
Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Circus Creation Camp and End-of-Camp Tour.
For children ages 11 to 17.%A0No prior circus experience required—just a desire to create and be part of a show!
Show creation, group games, site visits, and meetings with artists.
L’événement Spectacle, représentation Colo Circus Tour Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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