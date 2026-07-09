Spectacle, représentation Les Bodin’s Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Spectacle, représentation Les Bodin’s

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12 2027-02-13 2027-02-14

2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature « Vous étiez nombreux à nous le demander… c’est maintenant officiel ! Face à l’engouement incroyable pour la tournée des 30 ans, le spectacle Les Bodin’s Grandeur Nature repart en 2027, pour une prolongation inédite ».Tout public

35 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

2027, Vote for Les Bodin’s Grandeur Nature%A0%A0%AB So many of you asked us about it… It’s now official!%A0%A0Given the incredible enthusiasm for the 30th-anniversary tour, the show Les Bodin’s Grandeur Nature is returning in 2027 for an unprecedented extension %BB.

L’événement Spectacle, représentation Les Bodin’s Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY