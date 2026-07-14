Spectacle, représentation Les Debhordeurs Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

vendredi 4 décembre 2026 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Les Debhordeurs

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 19:00:00

fin : 2027-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04 2027-06-04

Les Débhordeurs ou la naissance d’un chœur de clowns.

Devenez témoins d’un processus de recherche clownesque hors-norme en suivant la débhorde de la compagnie BROUNÏAK.Tout public

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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

The D%E9bhordeurs or the Birth of a Clown Troupe.

Witness an extraordinary clowning exploration process as you follow the d%E9bhorde of the BROUN%CFAK company.

L’événement Spectacle, représentation Les Debhordeurs Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY