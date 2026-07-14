Spectacle, représentation Les Debhordeurs Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
vendredi 4 décembre 2026 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Les Debhordeurs
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 19:00:00
fin : 2027-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-12-04 2027-06-04
Les Débhordeurs ou la naissance d’un chœur de clowns.
Devenez témoins d’un processus de recherche clownesque hors-norme en suivant la débhorde de la compagnie BROUNÏAK.Tout public
0 .
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
The D%E9bhordeurs or the Birth of a Clown Troupe.
Witness an extraordinary clowning exploration process as you follow the d%E9bhorde of the BROUN%CFAK company.
L’événement Spectacle, représentation Les Debhordeurs Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY
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