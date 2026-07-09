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AGENDA · Maxéville

Spectacle, représentation Nawell Madani Zénith du Grand Nancy Maxéville

jeudi 18 février 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville

Informations pratiques

Début
jeudi 18 février 2027
Fin
jeudi 18 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Zénith du Grand Nancy
Adresse
Rue du Zénith
Ville
54320 Maxéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
29 Tarif de base plein tarif

Maxéville

Spectacle, représentation Nawell Madani

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
29
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18 22:00:00

Date(s) :
2027-02-18

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! Adultes
29  .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27 

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English :

Between mental load, fame, and the temptation of Botox, Nawell returns more mature than ever for her new show!%A0

L’événement Spectacle, représentation Nawell Madani Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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