Spectacle, représentation Nawell Madani Zénith du Grand Nancy Maxéville
jeudi 18 février 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Spectacle, représentation Nawell Madani
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18 22:00:00
Date(s) :
2027-02-18
Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! Adultes
29 .
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27
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English :
Between mental load, fame, and the temptation of Botox, Nawell returns more mature than ever for her new show!%A0
L’événement Spectacle, représentation Nawell Madani Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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