Spectacle, représentation Nawell Madani Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Spectacle, représentation Nawell Madani

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-18 20:00:00

fin : 2027-02-18 22:00:00

Date(s) :

2027-02-18

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! Adultes

29 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

Between mental load, fame, and the temptation of Botox, Nawell returns more mature than ever for her new show!%A0

L’événement Spectacle, représentation Nawell Madani Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY