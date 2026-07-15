Spectacle, représentation Soirée Méditerranéenne L’Autre Canal Nancy
samedi 18 juillet 2026 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Soirée Méditerranéenne
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Concert soirée méditerranéenne à l’Autre CanalAdultes
0 .
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
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English :
Mediterranean Evening Concert at L’Autre Canal
L’événement Spectacle, représentation Soirée Méditerranéenne Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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