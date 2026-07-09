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AGENDA · Maxéville

Spectacle, représentation Thomas Marty Zénith du Grand Nancy Maxéville

dimanche 7 février 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville

Informations pratiques

Début
dimanche 7 février 2027
Fin
dimanche 7 février 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Zénith du Grand Nancy
Adresse
Rue du Zénith
Ville
54320 Maxéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
39 Tarif de base plein tarif

Maxéville

Spectacle, représentation Thomas Marty

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-02-07 17:00:00
fin : 2027-02-07 19:00:00

Date(s) :
2027-02-07

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.Tout public
39  .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27 

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English :

After the success of his first show, Thomas Marty returns to the stage to tell us about his new adventures.

L’événement Spectacle, représentation Thomas Marty Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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