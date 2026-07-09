Spectacle, représentation Thomas Marty Zénith du Grand Nancy Maxéville
dimanche 7 février 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Spectacle, représentation Thomas Marty
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-02-07 17:00:00
fin : 2027-02-07 19:00:00
Date(s) :
2027-02-07
Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.Tout public
39 .
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27
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English :
After the success of his first show, Thomas Marty returns to the stage to tell us about his new adventures.
L’événement Spectacle, représentation Thomas Marty Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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