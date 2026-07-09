Spectacle, représentation Thomas Marty Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Spectacle, représentation Thomas Marty

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-02-07 17:00:00

fin : 2027-02-07 19:00:00

Date(s) :

2027-02-07

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.Tout public

39 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

After the success of his first show, Thomas Marty returns to the stage to tell us about his new adventures.

L’événement Spectacle, représentation Thomas Marty Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY