Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-03 22:00:00

Date(s) :

2027-02-03

C’est le grand retour de Véronic DiCaire ! Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.Tout public

50 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

V%E9ronic DiCaire is making her big comeback!%A0%A0In this new show, accompanied by her live band, she reveals a more personal side and puts emotion front and center.

L’événement Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY