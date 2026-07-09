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AGENDA · Maxéville

Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert Zénith du Grand Nancy Maxéville

mercredi 3 février 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville

Informations pratiques

Début
mercredi 3 février 2027
Fin
mercredi 3 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Zénith du Grand Nancy
Adresse
Rue du Zénith
Ville
54320 Maxéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
50 Tarif de base plein tarif

Maxéville

Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-02-03 20:00:00
fin : 2027-02-03 22:00:00

Date(s) :
2027-02-03

C’est le grand retour de Véronic DiCaire !  Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.Tout public
50  .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27 

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English :

V%E9ronic DiCaire is making her big comeback!%A0%A0In this new show, accompanied by her live band, she reveals a more personal side and puts emotion front and center.

L’événement Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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