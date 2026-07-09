Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert Zénith du Grand Nancy Maxéville
mercredi 3 février 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-02-03 20:00:00
fin : 2027-02-03 22:00:00
Date(s) :
2027-02-03
C’est le grand retour de Véronic DiCaire ! Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.Tout public
50 .
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27
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English :
V%E9ronic DiCaire is making her big comeback!%A0%A0In this new show, accompanied by her live band, she reveals a more personal side and puts emotion front and center.
L’événement Spectacle, représentation Véronic Dicaire Concert Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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