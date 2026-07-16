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Spectacle : restitution de l’atelier lecture à voix haute consacré à Georgette Leblanc, Villa Vogue, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Villa Vogue · Rouen

Spectacle : restitution de l’atelier lecture à voix haute consacré à Georgette Leblanc, Villa Vogue, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Vogue
Adresse
38 rue Etoupée, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Spectacle : restitution de l’atelier lecture à voix haute consacré à Georgette Leblanc 19 et 20 septembre Villa Vogue Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Restitution de l’atelier lecture à voix haute animé par Hervé Goubert, consacré aux oeuvres de Georgette Leblanc (Journées du matrimoine)

Villa Vogue 38 rue Etoupée, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.assovillavogue.fr/
Restitution de l’atelier lecture à voix haute animé par Hervé Goubert, consacré aux oeuvres de Georgette Leblanc (Journées du matrimoine)

©Bestaux

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