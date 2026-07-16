Spectacle : restitution de l’atelier lecture à voix haute consacré à Georgette Leblanc, Villa Vogue, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Villa Vogue · Rouen
Informations pratiques
Spectacle : restitution de l’atelier lecture à voix haute consacré à Georgette Leblanc 19 et 20 septembre Villa Vogue Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Restitution de l’atelier lecture à voix haute animé par Hervé Goubert, consacré aux oeuvres de Georgette Leblanc (Journées du matrimoine)
Villa Vogue 38 rue Etoupée, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.assovillavogue.fr/
Restitution de l’atelier lecture à voix haute animé par Hervé Goubert, consacré aux oeuvres de Georgette Leblanc (Journées du matrimoine)
©Bestaux
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