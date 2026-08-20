Spectacle – Rire 2 tous les mots, Médiathèque du Pôle culturel Chabran, Draguignan
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Pôle culturel Chabran · Draguignan
Informations pratiques
Spectacle – Rire 2 tous les mots Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque du Pôle culturel Chabran Var
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Rire 2 tous les mots, c’est la suite, le retour, le 2ème volet… du spectacle à l’allure d’émission radio en direct et en public, qui fait la part belle à la littérature contemporaine.
On y retrouvera les deux présentateurs-lecteurs s’adonnant avec joie à la lecture à voix haute, des rubriques radiophoniques inédites aux accents surréalistes, de la musique ainsi que des bruitages presque dignes de ce nom, et un florilège de découvertes littéraires excitantes, modernes, drôles, poétiques.
Une nouvelle célébration fantasque de l’écriture à partir des textes de : Aurélie William-Levaux, Stéphanie Vovor, Julien Blanc-Gras, Arnaud Le Guilcher, Mariette Navarro, Fabien Drouet, David Geselson et Hélène Frappat.
18h30 – Médiathèque du pôle culturel Chabran
Médiathèque du Pôle culturel Chabran 660 boulevard John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://mediatheques.dracenie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/rire-2-tous-les-mots-compagnie-tsf.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]
Rire 2 tous les mots – Compagnie TSF
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