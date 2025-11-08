Spectacle ROBOT ROCK ALIVE DAFT PUNK TRIBUTE Rue des artistes Amnéville
samedi 23 janvier 2027 · Rue des artistes · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Spectacle ROBOT ROCK ALIVE DAFT PUNK TRIBUTE
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Revivez la magie de la légendaire tournée Alive 2007 des Daft Punk à travers un spectacle électrisant mêlant musique, lumière et vidéo.
Robot Rock Alive redonne vie à la mythique pyramide, aux casques emblématiques et à toute la puissance sonore du duo français.
Sur scène, deux “robots” font vibrer le public avec les plus grands titres des Daft Punk — One More Time, Around the World, Harder Better Faster Stronger… — dans un show entièrement joué en live, soutenu par une production audiovisuelle spectaculaire.
Plus qu’un simple tribute, Robot Rock Alive est une véritable expérience immersive un hommage vibrant à l’un des plus grands phénomènes de la musique électronique.
Revivez la légende. Revivez l’énergie. Revivez ALIVE.Tout public
39 .
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com
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English :
Relive the magic of Daft Punk’s legendary 2007 “Alive” tour through an electrifying show that blends music, lighting, and video.
Robot Rock Alive brings back to life the iconic pyramid, the iconic helmets, and all the sonic power of the French duo.
On stage, two “robots” get the crowd moving with Daft Punk’s greatest hits—“One More Time,” “Around the World,” “Harder Better Faster Stronger”—in a show performed entirely live, backed by a spectacular audiovisual production.
More than just a tribute, Robot Rock Alive is a truly immersive experience: a vibrant homage to one of the greatest phenomena in electronic music.
Relive the legend. Relive the energy. Relive ALIVE.
L’événement Spectacle ROBOT ROCK ALIVE DAFT PUNK TRIBUTE Amnéville a été mis à jour le 2026-07-18 par DESTINATION AMNEVILLE
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