Spectacle Roland Magdane Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar samedi 30 mai 2026.
Spectacle Roland Magdane
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 40 – 40 – 50 EUR
Catégorie Or 50€
Catégorie 1 45€
Catégorie 2 40€ ( PMR Accompagnateurs PMR)
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
2026-05-30
Dernier spectacle Clap de Fin de l’humoriste Roland Magdane
contact@eldorado.fr
English :
Last Clap de Fin show for comedian Roland Magdane
