Spectacle Romuald Maufras Saison 4 Caméo Comédie Club Metz
vendredi 25 septembre 2026 · Caméo Comédie Club · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Romuald Maufras Saison 4
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
À l’image des vidéos de romuald Maufras sur les réseaux, dans son spectacle, il parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation. Romuald Maufras est en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle SAISON 4.Tout public
20 .
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com
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English :
Just like in Romuald Maufras’s videos on social media, in his show he talks about the government, the environment, education, and consumerism. Romuald Maufras is touring throughout France with his new show, SAISON 4.
L’événement Spectacle Romuald Maufras Saison 4 Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ
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