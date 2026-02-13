Spectacle Royal Danish Ballet School Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower Ballet Junior De Bavière Pavillon Noir Aix-en-Provence

Spectacle Royal Danish Ballet School Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower Ballet Junior De Bavière

Trois styles, trois émotions, portés par la nouvelle génération ! La Royal Danish Ballet School sublime le Pas de deux de Kermesse in Bruges d’Auguste Bournonville. Le Cannes Jeune Ballet dévoile une création vibrante de Rubén Julliard. Le Ballet Junior de Bavière enflamme la scène avec Devil’s Kitchen de Marco Goecke. Trois esthétiques singulières entre tradition et modernité.



Dans le cadre des rencontres des ballets juniors européens. .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

Three styles, three emotions, brought to life by the new generation! Three singular aesthetics between tradition and modernity.

