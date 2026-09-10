Spectacle : « Saint-Denis au fil des lumières », Gare de Saint-Denis-Lès-Martel, Saint-Denis-lès-Martel
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Saint-Denis-Lès-Martel · Saint-Denis-lès-Martel
Informations pratiques
Spectacle : « Saint-Denis au fil des lumières » 19 et 20 septembre Gare de Saint-Denis-Lès-Martel Lot
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Spectacle sons & lumières — Modélisme ferroviaire
Embarquez pour un voyage dans le temps à travers un spectacle de modélisme ferroviaire sons et lumières, mettant en scène la remarquable maquette de la gare du village.
✨ Un rêve éveillé pour les plus petits, un retour en enfance pour les plus grands : ce spectacle vous replonge 100 ans en arrière et raconte, avec poésie et précision, l’évolution de notre territoire.
Gare de Saint-Denis-Lès-Martel avenue de la gare, 46600 Saint-Denis-Lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie La station de Saint-Denis-près-Martel est mise en service le 10 novembre 1862 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.
Spectacle sons & lumières — Modélisme ferroviaire
© Saint-Denis au fil du temps
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