Visite libre : Uxellodunum, un site archéologique plein de surprises, Fontaine de Loulié, Saint-Denis-lès-Martel

Informations pratiques

Visite libre : Uxellodunum, un site archéologique plein de surprises 19 et 20 septembre Fontaine de Loulié Lot

Gratuit. Réservation recommandée sur www.uxellodunum.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Uxellodunum est le nom d’un oppidum gaulois situé dans l’actuel Quercy. Le site est surtout connu pour avoir été le théâtre de la dernière bataille de la guerre des Gaules, en 51 av. J.-C. Après un siège mené par César, la place finit par se rendre. Son nom signifie « forteresse élevée ».

Découvrez librement le site, ses espaces d’exposition et ses panneaux d’interprétation.

Fontaine de Loulié 46600 Saint-Denis-lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie Le site archéologique de la fontaine de Loulié est lié à Uxellodunum, que les historiens situent au Puy d’Issolud, dans le Lot, près de ce village et de Saint-Denis-lès-Martel. Ce lieu a été le théâtre de la dernière grande bataille de la guerre des Gaules.

Des fouilles, autorisées par le service régional de l’archéologie, ont été entreprises sur le site du Puy d’Issolud à partir de 1997 et se sont étendues pendant 9 années à la fontaine de Loulié. Ces fouilles ont confirmé les découvertes du XIXe siècle et des années 1920 et 1930. Elles ont permis de mettre au jour un nombre considérable d’armes romaines et de matériels typiques de la période de la guerre des Gaules, tels que des traits de catapultes, des flèches à barbelures et des clous de sandales.

Uxellodunum est le nom d’un oppidum gaulois situé dans l’actuel Quercy. Le site est surtout connu pour avoir été le théâtre de la dernière bataille de la guerre des Gaules, en 51 av. J.-C. Après un «…

©Pah