Spectacle sons & lumières : Modélisme ferroviaire, Gare de Saint-Denis-Lès-Martel, Saint-Denis-lès-Martel
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Saint-Denis-Lès-Martel · Saint-Denis-lès-Martel
Informations pratiques
Spectacle sons & lumières : Modélisme ferroviaire 19 et 20 septembre Gare de Saint-Denis-Lès-Martel Lot
Gratuit. Sans réservation. Durée : 20 min. Rendez-vous au local de la maquette, avenue de la gare (accessible à pied depuis le parking de la gare). Renseignements : 06 07 13 26 48.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un voyage dans le temps vous transporte 100 ans en arrière grâce à un spectacle mettant en scène la remarquable maquette de la gare du village.
Un rêve éveillé pour les plus jeunes et un retour en enfance pour les plus grands.
Gare de Saint-Denis-Lès-Martel avenue de la gare, 46600 Saint-Denis-Lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie La station de Saint-Denis-près-Martel est mise en service le 10 novembre 1862 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.
Un voyage dans le temps vous transporte 100 ans en arrière grâce à un spectacle mettant en scène la remarquable maquette de la gare du village.
©LaDepeche
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