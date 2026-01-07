Spectacle Sandrine Sarroche Saison 2 Rue de la Louvière Épinal

Spectacle Sandrine Sarroche Saison 2

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03 22:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Après le succès triomphe raz-de-marée de La Loi du Talon , Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais.

– Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ? (PS Merci de respecter et garder si possible les mots barrés).

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa région.Tout public

39 .

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

After the triumphant success of La Loi du Talon , Sandrine Sarroche is back with new sketches, new songs and new characters, more cheeky and hilarious than ever.

– And when are you coming to Sarroche’s? (PS: Please respect and keep the crossed-out words if possible).

Tickets available from the Epinal Tourist Office.

