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Spectacle Semaine de la Danse Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Spectacle Semaine de la Danse Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Spectacle Semaine de la Danse Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : <p></p>

PROGRAMME

Ensemble(s) – CHOREGRAPHIE : Lila Abdelmoumene / MUSIQUE : M. Jackson We are the world et F. Ferdinand Take me out

Snow Maiden, Orchestre Moisseyev – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet

Tango – CHOREGRAPHIE : Ana Ventura / MUSIQUE : Traditionnelle argentine

Kurochka – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet

Tango – CHOREGRAPHIE : Ana Ventura / MUSIQUE : Traditionnelle argentine

Ashunen Romane – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet

Percussion : Classe d’ensemble de percussion d’Aurèle Gerin

CONTEMPORAINE – TANGO – CARACTÈRE. Les Classes de Lila Abdelmoumène, Elsa Bousquet et Ana Ventura vous invitent au spectacle de la Semaine de la Danse au Conservatoire Gabriel Fauré.
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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