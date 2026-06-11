Spectacle Semaine de la Danse Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Spectacle Semaine de la Danse Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS jeudi 11 juin 2026.
PROGRAMME
Ensemble(s) – CHOREGRAPHIE : Lila Abdelmoumene / MUSIQUE : M. Jackson We are the world et F. Ferdinand Take me out
Snow Maiden, Orchestre Moisseyev – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet
Tango – CHOREGRAPHIE : Ana Ventura / MUSIQUE : Traditionnelle argentine
Kurochka – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet
Tango – CHOREGRAPHIE : Ana Ventura / MUSIQUE : Traditionnelle argentine
Ashunen Romane – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet
Percussion : Classe d’ensemble de percussion d’Aurèle Gerin
CONTEMPORAINE – TANGO – CARACTÈRE. Les Classes de Lila Abdelmoumène, Elsa Bousquet et Ana Ventura vous invitent au spectacle de la Semaine de la Danse au Conservatoire Gabriel Fauré.
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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