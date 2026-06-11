Spectacle Semaine de la Danse Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS jeudi 11 juin 2026.

PROGRAMME

Ensemble(s) – CHOREGRAPHIE : Lila Abdelmoumene / MUSIQUE : M. Jackson We are the world et F. Ferdinand Take me out

Snow Maiden, Orchestre Moisseyev – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet

Tango – CHOREGRAPHIE : Ana Ventura / MUSIQUE : Traditionnelle argentine

Kurochka – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet

Tango – CHOREGRAPHIE : Ana Ventura / MUSIQUE : Traditionnelle argentine

Ashunen Romane – CHOREGRAPHIE : Elsa Bousquet

Percussion : Classe d’ensemble de percussion d’Aurèle Gerin

CONTEMPORAINE – TANGO – CARACTÈRE. Les Classes de Lila Abdelmoumène, Elsa Bousquet et Ana Ventura vous invitent au spectacle de la Semaine de la Danse au Conservatoire Gabriel Fauré.

Le jeudi 11 juin 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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