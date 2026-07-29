Informations pratiques

Sancerre

[Spectacle] Si George m’était conté(e)

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Une soirée au cœur de l’univers de George Sand

Plongez dans l’univers passionné et surprenant de George Sand avec Michèle et Myriam, un duo complice mêlant piano romantique ou endiablé, chansons nostalgiques et fantaisistes, et textes inspirés des mots de George Sand.

Un voyage musical et théâtral plein d’émotion et d’anecdotes intimes.

Entrée gratuite Réservation conseillée.

Ne manquez pas ce moment unique ! .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52 petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

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English :

An Evening in the Heart of George Sand’s World

L’événement [Spectacle] Si George m’était conté(e) Sancerre a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois