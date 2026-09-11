Informations pratiques

Spectacle « SO BIGGER » des Établissements Lafaille 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une bande de clowns-acrobates s’attaque à un trésor conservé au musée… Entre cascades, équilibres improbables et gags irrésistibles, SO BIGGER des Etablissements Lafaille transforme le casse du siècle en une aventure burlesque à Guebwiller. Une façon décalée de rappeler que le patrimoine est précieux… surtout lorsqu’il est en péril.

Information : le spectacle aura lieu sur le parvis de l’église Notre-Dame.

Église Notre-Dame 3 rue du 4 février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est L’église Notre-Dame a été construite entre 1764 et 1785 dans la ville basse, après que le chapitre ait été sécularisé et transféré de Murbach à Guebwiller. L’élaboration du plan de construction a été confiée à l’architecte bisontin Beuque, mais la majeure partie du gros œuvre et la décoration néoclassique (l’une des plus belles d’Alsace) a été réalisée par Gabriel Ignace Ritter. Autour de la place se trouvent le quartier des chanoines – avec cinq maisons pour les chanoines – et le château de la Neuenbourg, qui abrite aujourd’hui un pôle culturel et touristique (Office de tourisme de la Région de Guebwiller, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et Institut Européen des Arts Céramiques).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une bande de clowns-acrobates s’attaque à un trésor conservé au musée… Entre cascades, équilibres improbables et gags irrésistibles, SO BIGGER des…

©So_Bigger-spectacle-comedien-lafaille-Jeff Rabillon