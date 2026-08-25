Spectacle Soie Théâtre Morteau
jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Spectacle Soie
Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 21:30:00
Date(s) :
2026-11-12
Sur réservation. Vers 1860, Hervé Joncour entreprend plusieurs voyages au Japon pour acheter des œufs de vers à soie. Là-bas, il tombe sous le charme d’une mystérieuse inconnue. Entre désir, obsession et amours impossibles, Soie d’Alessandro Baricco est une invitation sensible au voyage et à la passion. .
Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Spectacle Soie Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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