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AGENDA · Morteau

Spectacle Soie Théâtre Morteau

jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre · Morteau

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre
Adresse
Place de la Halle
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
14 14 Tarif réduit Tarif réduit

Morteau

Spectacle Soie

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 21:30:00

Date(s) :
2026-11-12

Sur réservation. Vers 1860, Hervé Joncour entreprend plusieurs voyages au Japon pour acheter des œufs de vers à soie. Là-bas, il tombe sous le charme d’une mystérieuse inconnue. Entre désir, obsession et amours impossibles, Soie d’Alessandro Baricco est une invitation sensible au voyage et à la passion.   .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Spectacle Soie Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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