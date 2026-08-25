Spectacle Soie Théâtre Morteau

Informations pratiques

Morteau

Spectacle Soie

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 21:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Sur réservation. Vers 1860, Hervé Joncour entreprend plusieurs voyages au Japon pour acheter des œufs de vers à soie. Là-bas, il tombe sous le charme d’une mystérieuse inconnue. Entre désir, obsession et amours impossibles, Soie d’Alessandro Baricco est une invitation sensible au voyage et à la passion. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Soie Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER