Informations pratiques

Cernay

Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël

Place de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 18:30:00

fin : 2026-12-18 19:00:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-18 2026-12-19

Spectacle son et lumière au village de Noël contes, chants avec l’ensemble Arcadia, Père Noël et tour magique en train féérique pour les enfants.

Ce son et lumière, accompagné d’un spectacle théâtralisé en extérieur se déroulera au pied du clocher de l’église Saint-Etienne, au programme danse, chant, théâtre, marionnette, jongleurs de feu… de nombreuses surprises, dans un décor féérique. .

Place de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr

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English :

Sound and light show in the Christmas village: storytelling, singing with the Arcadia ensemble, Santa Claus and a magical train ride for children.

L’événement Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël Cernay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay