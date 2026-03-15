Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël Cernay
vendredi 11 décembre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël
Place de l’Eglise Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 18:30:00
fin : 2026-12-18 19:00:00
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12 2026-12-18 2026-12-19
Spectacle son et lumière au village de Noël contes, chants avec l’ensemble Arcadia, Père Noël et tour magique en train féérique pour les enfants.
Ce son et lumière, accompagné d’un spectacle théâtralisé en extérieur se déroulera au pied du clocher de l’église Saint-Etienne, au programme danse, chant, théâtre, marionnette, jongleurs de feu… de nombreuses surprises, dans un décor féérique. .
Place de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr
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English :
Sound and light show in the Christmas village: storytelling, singing with the Arcadia ensemble, Santa Claus and a magical train ride for children.
L’événement Spectacle son et lumière l’horloge magique du Père Noël Cernay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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