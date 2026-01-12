Spectacle son & lumière Torfou la bataille TORFOU Sèvremoine

Spectacle son & lumière Torfou la bataille

TORFOU Site de la Pierre Tournisse Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-16 22:00:00

fin : 2027-07-23 23:30:00

Date(s) :

2027-07-16 2027-07-17 2027-07-23 2027-07-24

Découvrez ce spectacle exceptionnel sur les Guerres de Vendée à Torfou entre Nantes et Cholet.

Plongez dans l’histoire authentique d’une des importantes batailles des Guerres de Vendée la Bataille de Torfou !

Ce spectacle son & lumière semi nocturne met en scène plus de 80 artistes et une dizaine de chevaux. A la tombée de la nuit quand le spectacle commence, la magie opère et transporte les spectateurs en 1793.

Jeux de scène, jeux de lumière, prestations équestres autant d’effets et mise en lumière pour faire revivre les racines de tout un peuple maugeois.

Vivant et gentiment décalé, le spectacle s’inspire de faits réels et historiques de l’exceptionnelle Bataille de Torfou du 19 septembre 1793.

A partir de 18h30, ouverture du site avec des animations, un bar champêtre et de la restauration.

A 22h spectacle et feu d’artifice en plein air.

Parking sur place. Accès PMR.

Réservations conseillées. .

TORFOU Site de la Pierre Tournisse Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire torfoulabataille@gmail.com

English :

Discover this exceptional show about the Vendée Wars in Torfou between Nantes and Cholet.

