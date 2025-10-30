Spectacle Sortez-moi de là Rue Pablo Picasso Montluçon
Spectacle Sortez-moi de là Rue Pablo Picasso Montluçon samedi 3 octobre 2026.
Spectacle Sortez-moi de là
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : 2026-10-03 20:00:00
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
English :
When the bachelorette party goes haywire, tongues are loosened and friendships are shaken!
