Spectacle Sortez-moi de là Rue Pablo Picasso Montluçon

Spectacle Sortez-moi de là

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

English :

When the bachelorette party goes haywire, tongues are loosened and friendships are shaken!

