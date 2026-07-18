Spectacle Sous la neige La NEF Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Sous la neige

La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12 14:35:00

Date(s) :

2026-12-12

Une multitude de papiers de soie dessine un paysage blanc qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige sous les pas, s’éclaire et ondule.Enfants

8 .

La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

A multitude of tissue papers forms a white landscape that breathes to the sound of the wind, crinkles like snow beneath one’s footsteps, glows, and undulates.

L’événement Spectacle Sous la neige Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES