Spectacle Sous la neige La NEF Saint-Dié-des-Vosges
samedi 12 décembre 2026 · La NEF · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Sous la neige
La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12 14:00:00
fin : 2026-12-12 14:35:00
Date(s) :
2026-12-12
Une multitude de papiers de soie dessine un paysage blanc qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige sous les pas, s’éclaire et ondule.Enfants
8 .
La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
A multitude of tissue papers forms a white landscape that breathes to the sound of the wind, crinkles like snow beneath one’s footsteps, glows, and undulates.
L’événement Spectacle Sous la neige Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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