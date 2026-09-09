UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes

Spectacle Sucre-page Médiathèque François Mitterrand Saintes

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Médiathèque François Mitterrand
Adresse
Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Spectacle Sucre-page

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:30:00
fin : 2026-09-26 17:15:00

Date(s) :
2026-09-26

Spectacle tout public à partir de 3 ans..
  .

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show for all ages—ages 3 and up.

L’événement Spectacle Sucre-page Saintes a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)