Spectacle – Suis moi par la Cie Les voisins du dessus, Médiathèque André Malraux, Béziers

Informations pratiques

Spectacle – Suis moi par la Cie Les voisins du dessus Dimanche 4 octobre, 15h00, 16h30 Médiathèque André Malraux Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Un éléphant gris à pois violets tombe amoureux d’une fourmi noire à taille de guêpe.

Une histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire.

Dès 3 ans

Médiathèque André Malraux 1 Place du 14 Juillet, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0499410550 http://www.mediatheque-beziers.agglo.org La médiathèque André Malraux de Béziers Méditerranée a ouvert ses portes au public en septembre 2008.

Dans un bâtiment résolument moderne, concentré de recherche architecturale, de haute technologie, de techniques de développement durable, signé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 150 000 documents tous supports (livres, BD, DVD, presse, CD,…) sont à la disposition de tous et invitent à de multiples découvertes culturelles.

Biblis en folie 2026

©Compagnie Les voisins du dessus